Уряд Німеччини розширить коло працівників, яких перевірятимуть на ризик саботажу

Федеральний уряд Німеччини розширює перевірку на безпеку стосовно співробітників ключових підприємств.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

Німецький уряд схвалив нормативний акт, який має на меті зменшити ризик саботажних дій на екстремістському ґрунті або таких, що здійснюються в інтересах іноземної розвідки.

Він покликаний захистити такі об’єкти, як залізниця та водопровідні мережі, від небезпечних атак з боку працівників, які мають доступ до критично важливих об'єктів. З цією метою буде встановлено нове визначення того, які органи влади та підрозділи компаній вважаються чутливими з погляду безпеки.

Під час перевірки на безпеку органи влади заздалегідь оцінюють надійність особи – наприклад, чи є ознаки екстремізму або чи є людина вразливою до шантажу. Відповідна особа повинна дати згоду на перевірку.

У цих перевірках бере участь Федеральне відомство з охорони конституції (BfV). Інтенсивність перевірки в кожному конкретному випадку залежить від рівня важливості об’єкта з погляду безпеки на відповідному робочому місці.

Уряд Німеччини пояснює нові правила зростанням загроз, які не досягають порогу відкритої війни, зокрема диверсій і шпигунства. Особливу увагу приділяють загрозі з боку Росії, яка, на думку органів безпеки, зросла, зокрема, з початку загарбницької війни Росії проти України у 2022 році.

До переліку об’єктів, що підпадають під нові вимоги, включено:

операторів об’єктів, здатних відновити роботу енергомережі після повного відключення електропостачання;

операторів цифрових енергетичних систем потужністю понад три гігавати;

великі водопровідні споруди, що перекачують щонайменше 22 мільйони кубічних метрів питної води на рік;

центри управління великими греблями;

термінали для скрапленого природного газу, підключені до газової мережі.

Нагадаємо, Збройні сили Німеччини вперше перекваліфікували загрозу російських диверсій проти військ країни на "значну", що є другим за величиною рівнем за шкалою оцінки небезпеки.

Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер нещодавно заявив, що бачить небезпеку насильницького конфлікту з Росією, а протистояння між країнами, за його словами, набуло "нової, небезпечної якості".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна "готується до масштабних гібридних атак, у тому числі до особливо серйозних", і відповість на них "швидко та дуже чітко".