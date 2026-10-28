Правительство Германии расширит круг сотрудников, которых будут проверять на риск саботажа

Федеральное правительство Германии расширяет проверку на благонадежность сотрудников ключевых предприятий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

Немецкое правительство одобрило нормативный акт, цель которого – снизить риск диверсионных действий на экстремистской почве или таких, которые осуществляются в интересах иностранной разведки.

Он призван защитить такие объекты, как железные дороги и водопроводные сети, от опасных атак со стороны сотрудников, имеющих доступ к критически важным объектам. С этой целью будет введено новое определение того, какие органы власти и подразделения компаний считаются уязвимыми с точки зрения безопасности.

В ходе проверки на безопасность органы власти заранее оценивают надежность лица – например, есть ли признаки экстремизма или уязвимо ли человек к шантажу. Соответствующее лицо должно дать согласие на проверку.

В этих проверках участвует Федеральное ведомство по охране конституции (BfV). Интенсивность проверки в каждом конкретном случае зависит от уровня важности объекта с точки зрения безопасности на соответствующем рабочем месте.

Правительство Германии объясняет введение новых правил усилением угроз, не достигающих уровня открытой войны, в частности диверсий и шпионажа. Особое внимание уделяется угрозе со стороны России, которая, по мнению органов безопасности, возросла, в частности, с начала захватнической войны России против Украины в 2022 году.

В перечень объектов, подпадающих под новые требования, включены:

операторы объектов, способных восстановить работу энергосети после полного отключения электроснабжения;

операторов цифровых энергетических систем мощностью более трех гигаватт;

крупные водопроводные сооружения, перекачивающие не менее 22 миллионов кубических метров питьевой воды в год;

центры управления крупными плотинами;

терминалы для сжиженного природного газа, подключенные к газовой сети.

Напомним, Вооруженные силы Германии впервые переквалифицировали угрозу российских диверсий против войск страны на "значительную", что является вторым по величине уровнем по шкале оценки опасности.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер недавно заявил, что видит опасность насильственного конфликта с Россией, а противостояние между странами, по его словам, приобрело "новое, опасное качество".

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна "готовится к масштабным гибридным атакам, в том числе к особо серьёзным", и ответит на них "быстро и очень чётко".