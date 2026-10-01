Мерц: Німеччина готується до масштабних гібридних атак

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна "готується до масштабних гібридних атак, у тому числі до особливо серйозних", і відповість на них "швидко та дуже чітко".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника німецького уряду наводить The Guardian.

Мерц наголосив, що зростання кількості інцидентів відбувається на тлі "зростання розгубленості" Росії через "невдале ведення війни в Україні".

Він зазначив, що "важливо не піддаватися залякуванню з боку кібератак, дронів та інтернет-пропаганди".

Мерц повторив своє застереження, що "найближчі місяці стануть вирішальними для долі України та безпеки Європи".

Нещодавно генсек НАТО Марк Рютте також висловлював переконання, що безпосередньої загрози для Альянсу з боку Росії наразі немає.

Перед тим Рютте попередив, що вторгнення дронів на територію Альянсу свідчать про "еволюцію характеру загрози".