ЗМІ: у Польщі біля залізничної колії знайшли невідомий дрон

У Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі біля залізничної колії знайшли неідентифікований дрон.

Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM, передає "Європейська правда".

Дрон завис на елементі електроопори, трохи вище метра над землею. Його знайшли біля села Коморові-Жулавське, поблизу залізничної лінії до Ольштина.

Навколо місця знахідки немає забудови, лише сільськогосподарські угіддя.

Як з’ясував репортер RMF FM, це дрон із чотирма гвинтами. Він оснащений камерою та пристроєм для зберігання даних, а також має прикріплений акумулятор.

Триває перевірка, кому належить цей безпілотник. На місці зараз працюють поліцейські з антитерористичного підрозділу з Ольштина. Вони перевіряють знахідку на наявність піротехнічної небезпеки.

Днями Військова жандармерія Польщі повідомила про втрату дрона під час випробувальних польотів на полігоні в Устці.

Польська військова жандармерія також нещодавно заявила про виявлення літального апарата, який належить війську однієї з країн НАТО, у Підкарпатському воєводстві.

13 жовтня у вівторок на пляжі в Карві в Поморському воєводстві було знайдено уламки дрона – йдеться про польський експериментальний дрон з Інституту військової авіаційної техніки.