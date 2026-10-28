СМИ: в Польше возле железнодорожных путей нашли неизвестный дрон

В Варминско-Мазурском воеводстве Польши возле железнодорожных путей обнаружили неопознанный дрон.

Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Дрон завис на опоре линии электропередачи, чуть выше метра над землей. Его обнаружили возле села Коморови-Жулавское, недалеко от железнодорожной линии, ведущей в Ольштын.

Вокруг места находки нет застройки, только сельскохозяйственные угодья.

Как выяснил репортер RMF FM, это дрон с четырьмя пропеллерами. Он оснащен камерой и устройством для хранения данных, а также имеет прикрепленный аккумулятор.

Проводится проверка, кому принадлежит этот беспилотник. На месте сейчас работают полицейские из антитеррористического подразделения из Ольштына. Они проверяют находку на наличие пиротехнической опасности.

На днях Военная жандармерия Польши сообщила о потере дрона во время испытательных полётов на полигоне в Устке.

Польская военная жандармерия также недавно заявила об обнаружении летательного аппарата, принадлежащего вооружённым силам одной из стран НАТО, в Подкарпатском воеводстве.

13 октября, во вторник, на пляже в Карве в Поморском воеводстве были найдены обломки дрона – речь идет о польском экспериментальном дроне из Института военной авиационной техники.