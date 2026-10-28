У Кремлі заявили, що європейці не братимуть участь у переговорах Росії, США та України

Помічник правителя Росії Юрій Ушаков заявив, що європейська сторона не братиме участі у тристоронніх технічних переговорах США, України та РФ, які відбудуться наступного місяця.

Про це він заявив в коментарі "Вестям", передає "Європейська правда".

За словами Ушакова, було досягнуто домовленості, що тристоронні переговори представників Росії, України та США відбудуться без участі європейців.

"Вони можуть туди потрапити, якщо куплять квитки, але ніхто не збирається запрошувати їх за стіл переговорів", – заявив помічник Путіна.

Ушаков не підтвердив слова українського президента Володимира Зеленського про те, що технічні переговори США, Росії та України можуть відбутися 10 листопада. Помічник правителя РФ заявив, що дата зустрічі буде оголошена найближчим часом.

Раніше Ушаков стверджував, що РФ готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною щодо завершення російсько-української війни після 4 листопада.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі – і додав, що проведення запланованої на початок листопада тристоронньої зустрічі технічних команд України, Росії та США залежить від американської сторони.

ЗМІ повідомили, що Росія може спробувати використати новий раунд мирних переговорів щодо російсько-української війни, щоб домогтися поступок від НАТО.