В Кремле заявили, что европейцы не будут участвовать в переговорах России, США и Украины

Помощник главы российского правительства Юрий Ушаков заявил, что европейская сторона не будет участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, которые состоятся в следующем месяце.

Об этом он заявил в комментарии "Вестям", передает "Европейская правда".

По словам Ушакова, была достигнута договоренность о том, что трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США пройдут без участия европейцев.

"Они могут туда попасть, если купят билеты, но никто не собирается приглашать их за стол переговоров", – заявил помощник Путина.

Ушаков не подтвердил слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что технические переговоры между США, Россией и Украиной могут состояться 10 ноября. Помощник главы РФ заявил, что дата встречи будет объявлена в ближайшее время.

Ранее Ушаков утверждал, что РФ готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной о завершении российско-украинской войны после 4 ноября.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что после беседы европейских лидеров с главой Кремля есть ощущение, что Россия серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби – и добавил, что проведение запланированной на начало ноября трехсторонней встречи технических команд Украины, России и США зависит от американской стороны.

СМИ сообщили, что Россия может попытаться использовать новый раунд мирных переговоров по российско-украинской войне, чтобы добиться уступок от НАТО.