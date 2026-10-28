Кубилюс: ЕС должен обеспечить топливом 100 тысяч военных НАТО в случае "военного кризиса"

Евросоюз должен обеспечить достаточные мощности по производству, переработке и поставке топлива для военных нужд, в частности с учетом необходимости быстрого развертывания сил НАТО в случае военного кризиса.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в среду, 28 октября, после совещания с представителями нефтеперерабатывающей отрасли ЕС.

Кубилюс рассказал о планах ЕС по обеспечению топливом на случай военной необходимости.

"Я хотел бы напомнить, что во время военного кризиса, в соответствии с моделью сил НАТО, в течение первых десяти дней Альянсу необходимо будет переместить и обеспечить 100 тысяч военнослужащих", – заявил Кубилюс.

По его словам, это потребует значительных объемов производства и потребления топлива.

"Мы должны очень четко учитывать военные потребности в топливе в долгосрочной перспективе: какими они являются в мирное время и какими могут быть во время возможного военного кризиса", – подчеркнул еврокомиссар.

Он также подчеркнул, что обороноспособность Европы еще в течение многих лет будет зависеть от традиционного ископаемого топлива. В связи с этим Еврокомиссия в тесном сотрудничестве с НАТО работает над несколькими направлениями обеспечения военных потребностей в топливе, включая возобновляемое авиационное топливо, сохранение необходимых нефтеперерабатывающих мощностей и конкурентоспособности европейских предприятий.

"Нам нужно рассмотреть вполне конкретные проекты, например, как расширить возможности Центральноевропейской трубопроводной системы, которая была создана во время холодной войны, является очень эффективной, но работает, скажем так, в западной части Европы. Нам нужно рассмотреть, как расширить эту инфраструктуру, чтобы обеспечить поставки также на восточный фланг", – отметил Андрюс Кубилюс.

Как сообщала "Европейская правда", с 26 октября по 8 ноября многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит самые масштабные на сегодняшний день военные учения по развертыванию сил Resolute Reforger 2026, а Великобритания и Франция недавно отработали быструю высадку десанта НАТО.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Франции и Великобритании также впервые провели совместные ядерные учения.