Умєров заявив про спроби від його імені отримати дані у партнерів про міжнародні переговори

Голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров попередив, що невідомі особи від його імені намагаються отримати від партнерів дані про міжнародні переговори.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Умєров написав у своїх соцмережах.

Умєров розповів, що на тлі активізації дипломатичних зусиль представникам дипломатичного корпусу та українським партнерам у різних країнах надсилають повідомлення від його імені.

"У таких повідомленнях намагаються встановити контакт і отримати інформацію про роботу України з партнерами та міжнародні переговори", – поінформував він.

Умєров закликав не відповідати на подібні повідомлення та не передавати жодної інформації, якщо є хоча б найменший сумнів щодо контакту.

"Номер телефону, акаунт або електронну адресу краще додатково перевірити через офіційні дипломатичні канали, відповідне відомство вашої країни або українських дипломатів. Якщо отримали підозріле повідомлення від мого імені – не вступайте у переписку та повідомте про це українську сторону", – попередив він.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі – і додав, що проведення запланованої на початок листопада тристоронньої зустрічі технічних команд України, Росії та США залежить від американської сторони.

ЗМІ повідомили, що Росія може спробувати використати новий раунд мирних переговорів щодо російсько-української війни, щоб домогтися поступок від НАТО.