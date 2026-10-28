Умеров заявил о попытках от его имени получить у партнеров данные о международных переговорах

Глава Службы внешней разведки Рустем Умеров предупредил, что неизвестные лица от его имени пытаются получить у партнеров информацию о международных переговорах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Умеров написал в своих социальных сетях.

Умеров рассказал, что на фоне активизации дипломатических усилий представителям дипломатического корпуса и украинским партнерам в разных странах отправляют сообщения от его имени.

"В таких сообщениях пытаются установить контакт и получить информацию о работе Украины с партнерами и международных переговорах", – сообщил он.

Умеров призвал не отвечать на подобные сообщения и не передавать никакой информации, если есть хотя бы малейшее сомнение относительно контакта.

"Номер телефона, аккаунт или электронный адрес лучше дополнительно проверить через официальные дипломатические каналы, соответствующее ведомство вашей страны или украинских дипломатов. Если вы получили подозрительное сообщение от моего имени – не вступайте в переписку и сообщите об этом украинской стороне", – предупредил он.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что после беседы европейских лидеров с главой Кремля есть ощущение, что Россия серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби – и добавил, что проведение запланированной на начало ноября трехсторонней встречи технических команд Украины, России и США зависит от американской стороны.

СМИ сообщили, что Россия может попытаться использовать новый раунд мирных переговоров по российско-украинской войне, чтобы добиться уступок от НАТО.