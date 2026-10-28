Прем’єр Нідерландів: купувати російські енергоресурси – дурна ідея

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен у контексті мирного процесу щодо війни РФ проти України наголосив на важливості посилення санкцій проти Кремля і відмови від закупівель російських енергоресурсів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Єттен зазначив, що кремлівського правителя Владіміра Путіна треба змусити сприймати мирні переговори серйозно.

"Він (Путін. – Ред.) має розуміти, що він програє цю війну, і програє її на полі бою, а також тому, що його економіка слабшає. І одна з причин цього – це міжнародні санкції. Тому єдиний шлях для європейців та американців – це накладати більше санкцій на російський режим, а не зменшувати їх. Тому купувати російські енергоресурси – це дуже дурна ідея", – наголосив прем’єр Нідерландів.

За його словами, ЄС показав, що може відмовитись від закупівлі викопних ресурсів у Росії.

"І я можу вас запевнити, що немає жодного європейського лідера, який хоче закуповувати російський газ наступні роки. Ми хочемо, щоб Росія зупинила свою війну. Якщо вони цього не зроблять – ми будемо бити санкціями по їхніх кишенях", – підкреслив Єттен.

Його заява пролунала на тлі того, як президент США Дональд Трамп після спілкування з Путіним оголосив, що досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Водночас член комітету з закордонних справ Палати представників США, демократ Грегорі Мікс представив двопартійний законопроєкт, покликаний заблокувати так звану дизельну угоду США і Росії.

Раніше двопартійна група із 12 сенаторів США написала президенту Трампу лист з вимогою скасувати нещодавно укладену угоду з Путіним про допуск дизельного палива російського походження на світові ринки.

Читайте також статтю "Дизель в обмін на Україну? Навіщо Трампу угода з Путіним, яка не запрацює, та чого чекати далі".