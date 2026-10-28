Премьер Нидерландов: покупать российские энергоресурсы – глупая идея

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в контексте мирного процесса в войне РФ против Украины подчеркнул важность ужесточения санкций против Кремля и отказа от закупок российских энергоресурсов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Йеттен отметил, что кремлевского правителя Владимира Путина нужно заставить воспринимать мирные переговоры всерьёз.

"Он (Путин. – Ред.) должен понимать, что он проигрывает эту войну, и проигрывает её на поле боя, а также потому, что его экономика ослабевает. И одна из причин этого – международные санкции. Поэтому единственный путь для европейцев и американцев – это вводить больше санкций против российского режима, а не ослаблять их. Поэтому покупать российские энергоресурсы – это очень глупая идея", – подчеркнул премьер Нидерландов.

По его словам, ЕС показал, что может отказаться от закупок ископаемых ресурсов у России.

"И я могу вас заверить, что нет ни одного европейского лидера, который хотел бы закупать российский газ в ближайшие годы. Мы хотим, чтобы Россия прекратила свою войну. Если они этого не сделают – мы будем бить санкциями по их карманам", – подчеркнул Йеттен.

Его заявление прозвучало на фоне того, как президент США Дональд Трамп после беседы с Путиным объявил, что достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

В то же время член комитета по иностранным делам Палаты представителей США, демократ Грегори Микс, представил двухпартийный законопроект, направленный на блокирование так называемого дизельного соглашения между США и Россией.

Ранее двухпартийная группа из 12 сенаторов США направила президенту Трампу письмо с требованием отменить недавно заключенное соглашение с Путиным о допуске дизельного топлива российского происхождения на мировые рынки.

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