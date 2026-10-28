Кількість загиблих у катастрофі потягів в Іспанії зросла до 68

В Іспанії зросла кількість загиблих у катастрофі двох поїздів у іспанській провінції Толедо, яка сталася вранці 28 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Глава уряду Кастилії-Ла-Манчі Еміліано Гарсія-Пахе повідомив, що в результаті залізничної катастрофи загинули щонайменше 68 осіб: 24 – у поїзді AVE та 44 – у поїзді Iryo.

Під час виступу на місці події він зазначив, що 53 особи отримали медичну допомогу в лікарнях, а 15 осіб отримали важкі травми.

"Будуть задіяні кінологічні підрозділи, щоб встановити, чи є серед уламків люди, які ще живі", – додав він.

Прем'єр-міністр Педро Санчес прибув на місце катастрофи і заявив, що "вся Іспанія перебуває в жалобі". Уряд оголосив три дні офіційної жалоби.

Прем’єр-міністр наголосив, що пріоритетом уряду "є жертви та їхні родини", а також пошук "якнайбільшої кількості живих людей та надання матеріальної й психологічної допомоги постраждалим".

Іншим пріоритетом, за його словами, є з’ясування причин аварії. "Ми доведемо справу до кінця; якщо було допущено недбалість, про це стане відомо; якщо були збої в системі, за них буде понесено сувору відповідальність", – заявив він.

Вранці у середу два потяги Iryo та AVE зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб. Залізничне сполучення між Мадридом та Андалусією було тимчасово призупинено, а на станції Аточа та в Севільї відкрито центри підтримки сімей.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття Іспанії у зв'язку з катастрофою потягів, яка забрала життя десятків людей.