Число погибших в катастрофе поездов в Испании возросло до 68

В Испании возросло число погибших в результате столкновения двух поездов в испанской провинции Толедо, которое произошло утром 28 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Глава правительства Кастилии-Ла-Манчи Эмилиано Гарсия-Пахе сообщил, что в результате железнодорожной катастрофы погибли не менее 68 человек: 24 – в поезде AVE и 44 – в поезде Iryo.

Во время выступления на месте происшествия он отметил, что 53 человека получили медицинскую помощь в больницах, а 15 человек получили тяжелые травмы.

"Будут задействованы кинологические подразделения, чтобы установить, есть ли среди обломков люди, которые еще живы", – добавил он.

Премьер-министр Педро Санчес прибыл на место катастрофы и заявил, что "вся Испания в трауре". Правительство объявило три дня официального траура.

Премьер подчеркнул, что главным приоритетом правительства "являются жертвы и их семьи", а также поиск "как можно большего числа выживших и оказание материальной и психологической помощи пострадавшим".

Вторым приоритетом, по его словам, будет выяснение причин аварии. "Мы доведем дело до конца; если была допущена халатность, об этом станет известно; если были сбои в системе, за них будет понесена строгая ответственность", – заявил он.

Утром в среду два поезда Iryo и AVE столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек. Железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией было временно приостановлено, а на станции Аточа и в Севилье открыты центры поддержки семей.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования Испании в связи с катастрофой поездов, унесшей жизни десятков людей.