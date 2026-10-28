Зеленський: Україна знайде шлях залучити Європу до переговорів про мир

Президент Володимир Зеленський, коментуючи підготовку тристоронньої зустрічі США, України та Росії, заявив, що українська сторона використовує будь-яку можливість для переговорів навіть за відсутності там європейських представників.

Про це він сказав під час пресконференції з прем’єром Нідерландів Робом Єттеном, повідомляє "Європейська правда".

Президент прямо не підтвердив, чи дійсно європейська сторона не буде представлена на технічних переговорах США, України та РФ про завершення війни.

При цьому він наголосив на необхідності того, щоб європейці були долучені до переговорного процесу.

"Насамперед це буде тристороння зустріч технічних груп: Сполученні Штати, Росія і Україна. Але ви знаєте, що ми від самого початку працювали над тим, як залучити Європу", – сказав Зеленський.

"Було прийнято, що це тристороння зустріч, але це не щось нове. Це не новий формат тристоронньої зустрічі. Раніше він був заблокований, зараз він був розблокований", – додав він.

Президент зауважив, що Росія не підтримує присутність Європи на переговорах, однак, наголосив він, саме європейська сторона буде залучена до майбутніх гарантій безпеки для України.

"Але ми сподіваємося, що так чи інакше ми знайдемо, як залучити Європу. Зрештою, ми говоримо про гарантії безпеки для України. Я не бачу цього без Європи. Зрештою ж ми говоримо про відбудову", – пояснив Зеленський.

На запитання про те, чому Україна погоджується на формати, які не передбачають залучення європейців, глава держави відповів, що Київ використовує будь-яку можливість для просування переговорного процесу.

"Звісно, я думаю, що важливо, щоб Європа була там. Але якщо американці будуть говорити ні, у нас цього разу буде тільки тристороння зустріч, то ми не будемо руйнувати цю можливість зустрітись. Тому що нам треба рухати цей процес до миру в будь-яких форматах", – зауважив він.

Президент додав, що необхідно більше чіткості щодо того, хто представлятиме Європу на переговорах про завершення російсько-української війни.

Помічник правителя Росії Юрій Ушаков заявив, що європейська сторона не братиме участі у тристоронніх технічних переговорах США, України та РФ, які відбудуться наступного місяця.

Президент Володимир Зеленський розраховує, що тристороння зустріч Україна-США-Росія відбудеться між 6 і 10 листопада.

Український президент заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі – і додав, що проведення запланованої на початок листопада тристоронньої зустрічі технічних команд України, Росії та США залежить від американської сторони.