Зеленский: Украина найдет способ привлечь Европу к переговорам о мире

Президент Владимир Зеленский, комментируя подготовку трехсторонней встречи США, Украины и России, заявил, что украинская сторона использует любую возможность для переговоров даже в отсутствие там европейских представителей.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, сообщает "Европейская правда".

Президент прямо не подтвердил, действительно ли европейская сторона не будет представлена на технических переговорах США, Украины и РФ о прекращении войны.

При этом он подчеркнул необходимость того, чтобы европейцы были вовлечены в переговорный процесс.

"Прежде всего это будет трехсторонняя встреча технических групп Соединенных Штатов, России и Украины. Но вы знаете, что мы с самого начала работали над тем, как привлечь Европу", – сказал Зеленский.

"Было решено, что это трехсторонняя встреча, но это не что-то новое. Это не новый формат трехсторонней встречи. Раньше он был заблокирован, сейчас он разблокирован", – добавил он.

Президент отметил, что Россия не поддерживает присутствие Европы на переговорах, однако, подчеркнул он, именно европейская сторона будет вовлечена в будущие гарантии безопасности для Украины.

"Но мы надеемся, что так или иначе найдем способ привлечь Европу. В конце концов, речь идет о гарантиях безопасности для Украины. Лично я не представляю этого без Европы. В конце концов, мы говорим о восстановлении", – пояснил Зеленский.

На вопрос о том, почему Украина соглашается на форматы, не предусматривающие привлечения европейцев, глава государства ответил, что Киев использует любую возможность для продвижения переговорного процесса.

"Конечно, я думаю, что важно, чтобы Европа была там. Но если американцы скажут "нет", и на этот раз у нас будет только трехсторонняя встреча, то мы не будем разрушать эту возможность встретиться. Потому что нам нужно продвигать этот процесс к миру в любых форматах", – отметил он.

Президент добавил, что необходима большая ясность относительно того, кто будет представлять Европу на переговорах о завершении российско-украинской войны.

Помощник главы российского правительства Юрий Ушаков заявил, что европейская сторона не будет участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, которые состоятся в следующем месяце.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что трехсторонняя встреча Украина-США-Россия состоится в период с 6 по 10 ноября.

Украинский президент заявил, что после беседы европейских лидеров с главой Кремля есть ощущение, что Россия серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби – и добавил, что проведение запланированной на начало ноября трехсторонней встречи технических команд Украины, России и США зависит от американской стороны.