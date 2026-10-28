Зеленський розраховує, що зустріч в Абу-Дабі відбудеться до 10 листопада

Президент Володимир Зеленський розраховує, що тристороння зустріч Україна-США-Росія відбудеться між 6 і 10 листопада.

Про це він сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Гаазі, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, в контексті підготовки до тристоронньої зустрічі він обговорив з Єттеном, що можна зробити разом з європейськими партнерами, щоб позиція Європи дійсно була врахована.

"Триває підготовка до зустрічі у тристоронньому форматі, яка запланована в Абу-Дабі, і ми розраховуємо, що до 10 листопада буде зустріч", – зазначив він.

При цьому Зеленський висловив сподівання, що цьому не завадять можливі ескалаційні процеси на Близькому Сході, про які зараз багато розмов.

"Це місце... ми можемо змінити його. Але думаю, що ми не маємо змінювати дати. Нам треба провести зустріч, я сподіваюсь, між 6 і 10 листопада. Ми чекаємо на американську сторону, ми сподіваємося, вони будуть готові з усіма відповідями після виборів, і після 4 листопада у нас буде дата", – сказав президент.

"Порядок денний зрозумілий: вони мають підготувати тристоронню зустріч лідерів", – додав він.

При цьому Зеленський висловив сподівання, що для цього вистачить однієї-двох зустрічей на технічному рівні.

Помічник правителя Росії Юрій Ушаков раніше заявив, що європейська сторона не братиме участі у тристоронніх технічних переговорах США, України та РФ, які відбудуться наступного місяця.

Перед цим Ушаков стверджував, що РФ готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною щодо завершення російсько-української війни після 4 листопада.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі – і додав, що проведення запланованої на початок листопада тристоронньої зустрічі технічних команд України, Росії та США залежить від американської сторони.