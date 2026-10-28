СМИ: в проекте заявления саммита Канады и ЕС не упоминается "ассоциированное членство"

В проекте заявления представителей ЕС и Канады, которое должно быть опубликовано по итогам саммита сторон в Монреале, термин "ассоциированное членство" не упоминается.

С проектом документа ознакомилось агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр Канады Марк Карни с четверга будет проводить в Монреале саммит с представителями Европейского Союза – через шесть недель после того, как глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сделать Канаду первым "ассоциированным членом", против чего уже выступили несколько европейских стран.

В проекте заявления, с которым ознакомилось агентство, говорится о создании "еще более тесных связей между Канадой и ЕС", при этом термин "ассоциированное членство" не упоминается.

В проекте заявления отмечается, что работа по определению характера этих отношений продлится до следующего саммита ЕС–Канада.

Предложение фон дер Ляйен об "ассоциированном членстве" для Канады стало спорным вопросом в ходе переговоров между странами ЕС по поводу декларации.

Германия возглавила группу стран, которая утверждала, что не может согласиться с концепцией, не имеющей юридического статуса и еще не доработанной до конца.

Углубление связей с Европой является важной частью стратегии Карни, направленной на уменьшение чрезмерной экономической и безопасности зависимости Канады от США с тех пор, как президент Дональд Трамп ввел пошлины на канадский импорт.

Однако усилия Канады по сближению с ЕС также рискуют вызвать недовольство Трампа на фоне торговых переговоров между Канадой и США.

СМИ писали, что по состоянию на вторник, 27 октября, в ЕС сохранялся раскол по поводу того, следует ли предоставить Канаде статус "ассоциированного члена": несколько стран отказались подписать заявление, содержавшее эту фразу.

Ранее сообщалось, что Германия, Франция и как минимум шесть других стран-членов ЕС выступили против использования термина "ассоциированное членство" для обозначения углубленных связей блока с Канадой.

Ответственный за отношения с Канадой в Европейском парламенте Тобиас Кремер считает, что ЕС должен преобразовать свое предложение об ассоциированном членстве Канады в полноценное партнерство, которое выйдет далеко за рамки торговли.