СМИ: в Германии задержали двух белорусов, планировавших диверсии в интересах РФ

Немецкая полиция арестовала двух граждан Беларуси, которые планировали диверсии против Германии в интересах России и подозреваются в попытке поджога оборонного предприятия в Румынии.

Об этом стало известно Der Spiegel, передает "Европейская правда".

Генеральная прокуратура Мюнхена ведет расследование в отношении двух белорусов, которые, как считается, планировали диверсии в районе Нюрнберга. Как стало известно изданию из источников в службах безопасности, подозреваемые планировали поджечь территорию вблизи железнодорожных путей и линии электропередачи.

Оба мужчины в возрасте 39 и 50 лет находятся под стражей с начала октября. Одновременно в их отношении ведут расследование румынские органы безопасности: по их данным, белорусы якобы участвовали в поджоге промышленного парка в румынском городе Брашов в ночь на 14 сентября. Там также расположены производственные мощности оборонного предприятия, производящего гранатометы и боеприпасы.

По данным румынской разведки, обвиняемые входят в диверсионную сеть, управляемую Москвой.

Расследование с немецкой стороны ведут специалисты Баварского центрального управления по борьбе с экстремизмом и терроризмом, которое, среди прочего, отвечает за "дела по защите государства, имеющие особое межрегиональное значение". Белорусам, которым предъявлены обвинения, инкриминируют, среди прочего, агентскую деятельность с целью диверсии и сговор с целью совершения поджога.

В связи с нападением на румынское предприятие в отношении задержанных в Баварии белорусов также выданы европейские ордера на арест, выданные судом в Бухаресте. Еще одного мужчину, гражданина Украины, который якобы участвовал в попытке поджога в Брашове, задержали в понедельник в Польше.

Напомним, Служба разведки Румынии раскрыла диверсионную сеть, которая координировалась из России и причастна к попытке поджога на территории оружейного завода Carfil в Брашове 14 сентября.

Министерство иностранных дел Румынии во вторник вызвало посла России в Бухаресте для предоставления разъяснений по поводу диверсии на заводе Carfil в Брашове, за которой якобы стояла сеть, управляемая из РФ.