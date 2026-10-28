В уряді Іспанії назвали "незрозумілими" дії диспетчерів перед смертельним зіткненням поїздів

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте, коментуючи смертельну залізничну аварію у провінції Толедо, назвав "незрозумілим" те, що диспетчерський центр Adif дозволив високошвидкісному поїзду Renfe відновити рух у нормальному режимі, тоді як поїзд Iryo все ще стояв на коліях.

Заяву міністра наводить El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Пуенте пояснив, що дізнався про аварію за кілька хвилин до дев’ятої ранку і негайно вирушив до диспетчерського центру Adif в Аточі, щоб з’ясувати подробиці події.

Він провів зустрічі з технічними фахівцями центру, які мали інформацію про те, що сталося, щоб спробувати з’ясувати причини зіткнення.

Як пояснив міністр, машиніст іншого поїзда, який не був залучений до зіткнення, попередив диспетчерський центр, що після збою в системі безпеки та зв’язку, який стався близько 8:30, рух не можна відновлювати в звичайному режимі, а слід рухатися на візуальному контролі, тобто зі швидкістю не більше 40 кілометрів на годину та бути готовим зупинитися при перших ознаках перешкоди.

Диспетчер визнав, що машиніст мав рацію, і виправив інструкцію для цього поїзда. Однак поїзду Renfe, який зрештою зіткнувся з Iryo, було наказано відновити рух у звичайному режимі, через що й сталося зіткнення.

Пуенте зазначив, що був час виправити це рішення, яке він назвав "помилковим", до того, як сталося зіткнення.

Міністр додав, що, на його думку, поїзд Iryo також отримав якусь вказівку щодо відновлення руху, але він не знає, чому той цього не зробив, і що у нього поки що немає переконливої інформації з цього приводу.

Незважаючи на це, він наголосив, що саме майбутні розслідування визначать, хто несе відповідальність.

"Я наводжу факти, які є такими, як є, і які не підлягають запереченню", – заявив він.

Коментуючи можливість своєї відставки, Пуенте відмовився зосереджувати увагу на своєму політичному майбутньому та наголосив, що зараз пріоритетом є з’ясування обставин події та усунення наслідків аварії.

"Зараз не час думати про мене, а про жертв та їхні родини. Ми абсолютно приголомшені. Вся моя солідарність та співчуття з ними", – зазначив він.

Вранці у середу два потяги Iryo та AVE зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.

Залізничне сполучення між Мадридом та Андалусією було тимчасово призупинено, а на станції Аточа та в Севільї відкрито центри підтримки сімей.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.

За останніми даними, жертвами аварії стали 68 осіб.