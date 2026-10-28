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В Испании назвали "непонятными" действия диспетчеров перед смертельным столкновением поездов

Новости — Среда, 28 октября 2026, 18:06 — Ирина Кутелева

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, комментируя смертельную железнодорожную аварию в провинции Толедо, назвал "непонятным" тот факт, что диспетчерский центр Adif разрешил высокоскоростному поезду Renfe возобновить движение в нормальном режиме, в то время как поезд Iryo все еще стоял на путях.

Заявление министра приводит El Pais, сообщает "Европейская правда".

Пуэнте пояснил, что узнал об аварии за несколько минут до девяти утра и немедленно отправился в диспетчерский центр Adif в Аточе, чтобы выяснить подробности происшествия.

Он провел встречи с техническими специалистами центра, располагавшими информацией о случившемся, чтобы попытаться выяснить причины столкновения.

Как пояснил министр, машинист другого поезда, не участвовавшего в столкновении, предупредил диспетчерский центр, что после сбоя в системе безопасности и связи, произошедшего около 8:30, движение нельзя возобновлять в обычном режиме, а следует двигаться под визуальным контролем, то есть со скоростью не более 40 километров в час и быть готовым остановиться при первых признаках препятствия.

Диспетчер признал, что машинист был прав, и исправил инструкцию для этого поезда. Однако поезду Renfe, который в итоге столкнулся с Iryo, было приказано возобновить движение в обычном режиме, из-за чего и произошло столкновение.

Пуэнте отметил, что было время исправить это решение, которое он назвал "ошибочным", до того, как произошло столкновение.

Министр добавил, что, по его мнению, поезд Iryo также получил какое-то указание о возобновлении движения, но он не знает, почему тот этого не сделал, и что у него пока нет убедительной информации по этому поводу.

Несмотря на это, он подчеркнул, что именно предстоящие расследования определят, кто несет ответственность.

"Я привожу факты, которые таковы, как есть, и которые не подлежат оспариванию", – заявил он.

Комментируя возможность своей отставки, Пуэнте отказался сосредотачивать внимание на своём политическом будущем и подчеркнул, что сейчас приоритетом является выяснение обстоятельств происшествия и устранение последствий аварии.

"Сейчас не время думать обо мне, а о жертвах и их семьях. Мы абсолютно потрясены. Вся моя солидарность и сочувствие с ними", – отметил он.

Утром в среду два поезда Iryo и AVE столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек.

Железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией было временно приостановлено, а на станции Аточа и в Севилье открыты центры поддержки семей.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

По последним данным, жертвами аварии стали 68 человек.

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Испания
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