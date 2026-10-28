Німеччина депортувала до Афганістану 40 засуджених афганців

У середу Німеччина депортувала 40 громадян Афганістану з судимостями до країни походження.

Про це повідомляє Der Spiegel, пише "Європейська правда".

Як повідомили у німецькому Міністерстві внутрішніх справ, чартерний рейс із засудженими вилетів з аеропорту "Лейпциг/Галле" та приземлився в Кабулі. Згідно з інформацією, серед депортованих – виключно чоловіки, які скоїли злочини, зокрема вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство над дітьми, тілесні ушкодження та торгівлю наркотиками.

"Злочинці повинні покинути нашу країну. Саме тому репатріація до Афганістану є регулярною та надійною складовою нашої міграційної політики", – заявив глава МВС Александр Добріндт.

З початку чинного скликання Бундестагу з Німеччини до країни походження було депортовано загалом 303 афганських чоловіків.

Минулого тижня в кількох німецьких аеропортах сотні людей протестували проти депортацій. Вони, зокрема, критикували те, що федеральний уряд співпрацює з режимом "Талібану" у Кабулі, щоб уможливити депортації.

Депортації до Афганістану після захоплення влади радикальним ісламістським режимом "Талібан" у 2021 році залишаються суперечливими, враховуючи занепокоєння щодо прав людини та ставлення до репатріантів.

У вересні Німеччина депортувала ще понад два десятки афганців, щодо яких було ухвалене рішення про обов’язкове вислання, чартерним рейсом до їхньої батьківщини.

Наприкінці липня Німеччина депортувала 31 громадянина Афганістану; серед депортованих була особа без судимостей – вперше з моменту повернення "Талібану" до влади в Кабулі.

В лютому Німеччина депортувала 20 осіб до Афганістану в рамках першої партії депортованих, про яку було безпосередньо домовлено з "Талібаном".