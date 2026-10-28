Германия депортировала в Афганистан 40 осужденных афганцев

В среду Германия депортировала 40 граждан Афганистана с судимостями в страну происхождения.

Об этом сообщает Der Spiegel, пишет "Европейская правда".

Как сообщили в немецком Министерстве внутренних дел, чартерный рейс с осужденными вылетел из аэропорта "Лейпциг/Галле" и приземлился в Кабуле. Согласно информации, среди депортированных – исключительно мужчины, совершившие преступления, в частности убийство, изнасилование, сексуальное насилие над детьми, нанесение телесных повреждений и торговлю наркотиками.

"Преступники должны покинуть нашу страну. Именно поэтому репатриация в Афганистан является регулярной и надежной составляющей нашей миграционной политики", – заявил глава МВД Александр Добриндт.

С начала текущего созыва Бундестага из Германии в страну происхождения было депортировано в общей сложности 303 афганских мужчины.

На прошлой неделе в нескольких немецких аэропортах сотни людей протестовали против депортаций. Они, в частности, критиковали то, что федеральное правительство сотрудничает с режимом "Талибана" в Кабуле, чтобы обеспечить возможность депортаций.

Депортации в Афганистан после захвата власти радикальным исламистским режимом "Талибан" в 2021 году остаются спорными, учитывая опасения по поводу прав человека и отношения к репатриантам.

В сентябре Германия депортировала ещё более двух десятков афганцев, в отношении которых было принято решение об обязательной высылке, чартерным рейсом на родину.

В конце июля Германия депортировала 31 гражданина Афганистана; среди депортированных был человек без судимостей – впервые с момента возвращения "Талибана" к власти в Кабуле.

В феврале Германия депортировала 20 человек в Афганистан в рамках первой партии депортированных, о которой было непосредственно договорено с "Талибаном".