Німеччина депортувала 22 громадян Афганістану до Кабула
Федеральна поліція Німеччини депортувала ще понад два десятки афганців, щодо яких було ухвалене рішення про обов’язкове вислання, чартерним рейсом до їхньої батьківщини.
Про це правоохоронці повідомили у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
У вівторок, 1 вересня, Німеччина депортувала до Кабула 22 афганських чоловіків.
У заяві наголосили, що всі вони без винятку – чоловіки, які мали судимості за кримінальні злочини.
Депортації до Афганістану після захоплення влади радикальним ісламістським режимом "Талібан" у 2021 році залишаються суперечливими, враховуючи занепокоєння щодо прав людини та ставлення до репатріантів.
В лютому Німеччина депортувала 20 осіб до Афганістану в рамках першої партії депортованих, про яку було безпосередньо домовлено з "Талібаном".
Наприкінці серпня федеральна поліція Німеччини депортувала 23 громадян Афганістану до їхньої країни походження.