Німеччина вперше за п’ять років депортувала афганця без судимості

28 липня Німеччина депортувала 31 громадянина Афганістану; серед депортованих була особа без судимостей – вперше з моменту повернення "Талібану" до влади в Кабулі.

Про це з посиланням на заяву німецького міністра внутрішніх справ Александра Добріндта повідомило видання Der Spiegel, пише "Європейська правда".

Чоловік, якого депортували назад до Афганістану, став підлягати депортації після того, як вичерпав свої можливості подати клопотання про надання притулку. Зазначається, що він намагався оселитися в іншій європейській країні. Згодом виявилося, що він проживає там нелегально, тому після повернення до Німеччини було ухвалене рішення про його депортацію до Афганістану.

Цей чоловік був серед 31 громадянина Афганістану, депортованого літаком у вівторок, 28 липня. Усі решта осіб мали кримінальні судимості. За словами Добріндта, йшлося про "переважно осіб, які вчинили найтяжчі та тяжкі злочини, зокрема вбивства, зґвалтування та насильницькі дії".

Міністр анонсував, що випадки депортацій незасуджених осіб до Афганістану триватимуть і надалі.

"Протягом останніх тижнів ми звернули увагу федеральних земель на те, що депортація осіб, які підлягають виїзду з країни, до Афганістану буде можлива й надалі, навіть якщо ми матимемо справу не виключно з особами, які вчинили найтяжчі злочини", – сказав Добріндт.

Депортації до Афганістану після захоплення влади радикальним ісламістським режимом "Талібан" у 2021 році залишаються суперечливими, враховуючи занепокоєння щодо прав людини та ставлення до репатріантів.

З моменту відновлення депортацій у 2024 році Німеччина повернула до країни понад 200 осіб. За даними правозахисної групи Amnesty International, щонайменше одна людина загинула в Афганістані після повернення.

28 липня в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле відбувся мітинг проти чергового депортаційного рейсу до Афганістану.

У червні стало відомо, що у консультації з "Талібаном" німецький уряд прискорює депортацію афганських злочинців на батьківщину.

В лютому Німеччина депортувала 20 осіб до Афганістану в рамках першої партії депортованих, про яку було безпосередньо домовлено з "Талібаном".