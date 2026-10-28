В Естонії запроваджують "податок на домашніх тварин"

Парламент Естонії на засіданні у середу прийняв Закон про внесення змін до Закону про ветеринарію, згідно з яким, зокрема, запроваджується державне мито у розмірі 12 євро за первинну реєстрацію та зміну власника домашньої тварини.

Про це повідомляє Postimees, пише "Європейська правда".

Згідно з документом, з середини наступного року чипування собак, котів і домашніх тхорів, а також їхня реєстрація в державному реєстрі стануть обов’язковими.

За словами голови парламентської комісії з питань сільського життя Урмаса Круузе, мета цих поправок – поліпшення добробуту тварин та заохочення їхнього відповідального утримання.

Згідно із законом, з 1 червня 2027 року всіх собак, котів та домашніх тхорів необхідно чипувати та реєструвати в державному реєстрі домашніх тварин, який буде створено при Департаменті сільськогосподарських реєстрів та інформації.

Для чипування та внесення до реєстру тварин, що вже є, передбачено перехідний період до 1 січня 2029 року.

Під час першої реєстрації тварини та зміни власника стягується державне мито у розмірі 12 євро, від якого звільнені державні установи та притулки.

Якщо тварина була чипована та зареєстрована до набрання чинності поправками, дані реєстру переносяться до нового реєстру автоматично, і додаткових витрат для власника у зв’язку з цим не виникне.

Тим часом Міністерство охорони навколишнього середовища Литви пропонує заборонити тримати собак та інших домашніх тварин на прив’язі.

Також повідомляли, що у грудні минулого року президент Польщі Кароль Навроцький заветував так званий "закон про ланцюги", який мав на меті повністю заборонити тримати собак на ланцюгах.

Це рішення Навроцького різко розкритикував польський прем’єр Дональд Туск.