В Эстонии вводят "налог на домашних животных"

Парламент Эстонии на заседании в среду принял закон о внесении изменений в закон о ветеринарии, согласно которому, в частности, вводится государственная пошлина в размере 12 евро за первичную регистрацию и смену владельца домашнего животного.

Об этом сообщает Postimees, пишет "Европейская правда".

Согласно документу, со середины следующего года чипирование собак, кошек и домашних хорьков, а также их регистрация в государственном реестре станут обязательными.

По словам председателя парламентской комиссии по вопросам сельской жизни Урмаса Круузе, цель этих поправок – улучшение благосостояния животных и поощрение их ответственного содержания.

Согласно закону, с 1 июня 2027 года всех собак, кошек и домашних хорьков необходимо чипировать и регистрировать в государственном реестре домашних животных, который будет создан при Департаменте сельскохозяйственных реестров и информации.

Для чипирования и внесения в реестр уже имеющихся животных предусмотрен переходный период до 1 января 2029 года.

При первоначальной регистрации животного и смене владельца взимается государственная пошлина в размере 12 евро, от которой освобождены государственные учреждения и приюты.

Если животное было чипировано и зарегистрировано до вступления в силу поправок, данные реестра переносятся в новый реестр автоматически, и дополнительных расходов для владельца в связи с этим не возникнет.

Между тем Министерство охраны окружающей среды Литвы предлагает запретить держать собак и других домашних животных на привязи.

Также сообщалось, что в декабре прошлого года президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на так называемый "закон о цепях", целью которого было полностью запретить содержание собак на цепях.

Это решение Навроцкого резко раскритиковал польский премьер Дональд Туск.