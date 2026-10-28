Україна та Нідерланди розпочали роботу над спільним проєктом ППО

Українська та нідерландська оборонні галузі розпочали роботу над спільним проєктом у галузі протиповітряної оборони під назвою Bliksem.

Про це у соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

Під час візиту до Нідерландів український президент разом з нідерландським прем’єром Робом Єттеном зустрілися з керівниками українських та нідерландських компаній із галузей оборони, енергетики та програмного забезпечення. Команди обох країн отримали завдання опрацювати спільний проєкт у сфері ППО.

"Є завдання нашим командам опрацювати конкретний проєкт в галузі ППО – Bliksem. Ми вже розпочали цю роботу. Переводимо нашу співпрацю на такий рівень, щоб відчувалось, що бути поруч з Україною означає отримувати додаткові промислові, технологічні, соціальні позитивні результати", – заявив Зеленський.

Президент не розкрив деталей проєкту Bliksem.

Він додав, що разом з главою уряду Нідерландів вони визначили ключові пріоритети та рішення, які можуть посилити практичну, економічну співпрацю. Йдеться також про оборонне виробництво, спільні технологічні та енергетичні проєкти, промисловий розвиток, а також супутникові технології та ППО.

У середу прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що його країна виділить 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні, зокрема на посилення її протиповітряної оборони.

Уряд Нідерландів оголосив про виділення 1,2 млрд євро на невійськову допомогу Україні на найближчі три роки, щоб сприяти відновленню та відбудові, а також розширити можливості для нідерландських підприємств.

Також Нідерланди внесуть 10 млн євро в ініціативу "Індустріальний Рамштайн" для України.