Украина и Нидерланды приступили к работе над совместным проектом в сфере ПВО

Украинская и нидерландская оборонные отрасли приступили к работе над совместным проектом в сфере противовоздушной обороны под названием Bliksem.

Об этом в соцсетях сообщил президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

Во время визита в Нидерланды украинский президент вместе с нидерландским премьером Робом Йеттеном встретились с руководителями украинских и нидерландских компаний из отраслей обороны, энергетики и программного обеспечения. Команды обеих стран получили задание разработать совместный проект в сфере ПВО.

"Перед нашими командами стоит задача разработать конкретный проект в сфере ПВО – Bliksem. Мы уже приступили к этой работе. Переводим наше сотрудничество на такой уровень, чтобы было понятно: быть рядом с Украиной означает получать дополнительные положительные результаты в промышленности, технологиях и социальной сфере", – заявил Зеленский.

Президент не раскрыл подробностей проекта Bliksem.

Он добавил, что вместе с главой правительства Нидерландов они определили ключевые приоритеты и решения, которые могут укрепить практическое и экономическое сотрудничество. Речь идет также об оборонном производстве, совместных технологических и энергетических проектах, промышленном развитии, а также о спутниковых технологиях и ПВО.

В среду премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что его страна выделит 500 миллионов евро на военную помощь Украине, в частности на укрепление её противовоздушной обороны.

Правительство Нидерландов объявило о выделении 1,2 млрд евро на невоенную помощь Украине на ближайшие три года, чтобы способствовать восстановлению и реконструкции, а также расширить возможности для нидерландских предприятий.

Также Нидерланды внесут 10 млн евро в инициативу "Индустриальный Рамштайн" для Украины.