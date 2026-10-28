Смертельне зіткнення поїздів в Іспанії: серед зниклих безвісти – колишня міністерка
Колишня міністерка праці Іспанії за часів уряду Маріано Рахоя Фатіма Баньєс значиться серед зниклих безвісти внаслідок зіткнення двох поїздів у провінції Толедо.
Про це повідомляє El Mundo, інформує "Європейська правда".
Як зазначено, Баньєс перебувала у першому вагоні поїзда Iryo і прямувала до Севільї на діловий захід.
Агентство EFE повідомило про смерть ексміністерки, посилаючись на джерела в Народній партії (PP).
Однак штаб-квартира PP у Мадриді та фонд CEOE, президенткою якого наразі є Баньєс, не підтвердили її смерть.
У своєму виступі лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо заявив, що вони досі не мають новин про Фатіму Баньєс.
Вранці у середу два поїзди Iryo та Renfe зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.
Залізничне сполучення між Мадридом та Андалусією було тимчасово призупинено, а на станції Аточа та в Севільї відкрито центри підтримки сімей.
Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.
За останніми даними, жертвами аварії стали 68 осіб.