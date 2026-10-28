Колишня міністерка праці Іспанії за часів уряду Маріано Рахоя Фатіма Баньєс значиться серед зниклих безвісти внаслідок зіткнення двох поїздів у провінції Толедо.

Про це повідомляє El Mundo, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, Баньєс перебувала у першому вагоні поїзда Iryo і прямувала до Севільї на діловий захід.

Агентство EFE повідомило про смерть ексміністерки, посилаючись на джерела в Народній партії (PP).

Однак штаб-квартира PP у Мадриді та фонд CEOE, президенткою якого наразі є Баньєс, не підтвердили її смерть.

У своєму виступі лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо заявив, що вони досі не мають новин про Фатіму Баньєс.

Вранці у середу два поїзди Iryo та Renfe зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.

Залізничне сполучення між Мадридом та Андалусією було тимчасово призупинено, а на станції Аточа та в Севільї відкрито центри підтримки сімей.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.

За останніми даними, жертвами аварії стали 68 осіб.