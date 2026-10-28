Смертельное столкновение поездов в Испании: среди пропавших без вести – бывшая министр

Бывшая министр труда Испании при правительстве Мариано Рахоя Фатима Баньес числится среди пропавших без вести в результате столкновения двух поездов в провинции Толедо.

Об этом сообщает El Mundo, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Баньес находилась в первом вагоне поезда Iryo и направлялась в Севилью на деловое мероприятие.

Агентство EFE сообщило о смерти экс-министра, сославшись на источники в Народной партии (PP).

Однако штаб-квартира PP в Мадриде и фонд CEOE, президентом которого в настоящее время является Баньес, не подтвердили её смерть.

В своем выступлении лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что у них до сих пор нет новостей о Фатиме Баньес.

Утром в среду два поезда Iryo и Renfe столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек.

Железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией было временно приостановлено, а на станции Аточа и в Севилье открыты центры поддержки семей.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

По последним данным, жертвами аварии стали 68 человек.