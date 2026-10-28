Голова Львівської ОВА: постанова щодо року УПА, яка збурила Польщу, досі не набула чинності

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав листа до маршалка Сілезького воєводства Войцеха Салуги, в якому звернув увагу на те, що постанова про проголошення у регіоні 2027 року роком УПА досі не підписана і не набрала чинності.

Про це повідомляє PAP з посиланням на канцелярію маршалка Сілезького воєводства, інформує "Європейська правда".

Козицький висловив переконання, що рішення органів влади повинні враховувати інтереси зовнішньої політики України та добросусідські відносини з Польщею.

"Хочу повідомити, що постанова Львівської обласної ради, про яку йдеться у вашому листі, до цього часу не була підписана і не набула чинності. Я переконаний, що рішення органів влади на всіх рівнях повинні враховувати інтереси зовнішньої політики України та добросусідські відносини з Республікою Польщею", – написав Козицький у своєму листі.

Він також наголосив, що усвідомлює чутливість питань історичної пам’яті для українських та польських народів, а також важливість їх обговорення в атмосфері взаємної поваги, відкритості та готовності до порозуміння.

Козицький також нагадав про важливість багаторічного партнерства зі Сілезьким воєводством і подякував за підтримку, надану Україні, допомогу мешканцям Львівської області та громадянам України, які під час російської агресії знайшли притулок у Сілезькому воєводстві та по всій Польщі.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича". Це одразу викликало критику серед польської влади.

Згодом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що не підтримуватиме подальших кроків Львівської облради у справі оголошення 2027 року роком УПА і Романа Шухевича.

Тим часом новий мер Кракова Лукаш Гібала пропонує призупинити партнерство зі Львовом у зв’язку з рішенням Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком УПА.