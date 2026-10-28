Глава Львовской ОВА: постановление о годе УПА, разозлившее Польшу, пока не вступило в силу

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий направил письмо маршалку Силезского воеводства Войцеху Салуге, в котором обратил внимание на то, что постановление о объявлении 2027 года годом УПА до сих пор не подписано и не вступило в силу.

Об этом сообщает PAP со ссылкой на канцелярию маршалка Силезского воеводства, информирует "Европейская правда".

Козицкий выразил убеждение, что решения органов власти должны учитывать интересы внешней политики Украины и добрососедские отношения с Польшей.

"Хочу сообщить, что постановление Львовского областного совета, о котором идет речь в вашем письме, до сих пор не было подписано и не вступило в силу. Я убежден, что решения органов власти на всех уровнях должны учитывать интересы внешней политики Украины и добрососедские отношения с Республикой Польшей", – написал Козицкий в своем письме.

Он также подчеркнул, что осознает деликатность вопросов исторической памяти для украинского и польского народов, а также важность их обсуждения в атмосфере взаимного уважения, открытости и готовности к взаимопониманию.

Козицкий также напомнил о важности многолетнего партнерства с Силезским воеводством и поблагодарил за поддержку, оказанную Украине, помощь жителям Львовской области и гражданам Украины, которые во время российской агрессии нашли убежище в Силезском воеводстве и по всей Польше.

Напомним, 20 октября Львовский областной совет проголосовал за решение объявить 2027-й "годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича". Это сразу же вызвало критику со стороны польских властей.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что не будет поддерживать дальнейшие шаги Львовского областного совета по вопросу объявления 2027 года годом УПА и Романа Шухевича.

Между тем новый мэр Кракова Лукаш Гибала предлагает приостановить партнерство со Львовом в связи с решением Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА.