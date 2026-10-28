Серед постраждалих у зіткненні поїздів Іспанії є громадяни США
Внаслідок зіткнення двох поїздів в іспанській провінції Толедо постраждали кілька громадян США.
Про це у коментарі телеканалу CNN розповіли у Держдепартаменті США, повідомляє "Європейська правда".
Представник американського зовнішньополітичного відомства не надав конкретних даних щодо кількості американців, які постраждали в результаті смертельної залізничної аварії, що сталася в середу і забрала життя щонайменше 68 осіб.
"Ми можемо підтвердити, що кілька громадян США отримали поранення, і продовжуємо співпрацювати з місцевою владою, щоб встановити особи всіх американців, які потрапили в аварію, та надати їм консульську допомогу", – зазначив речник Держдепу.
Речник додав, що американці, які потребують консульської допомоги або переймаються долею своїх близьких у Іспанії, можуть звертатися до Державного департаменту цілодобово.
"Ми закликаємо громадян США, які перебувають у цьому районі, повідомити своїм близьким про те, що вони в безпеці, та стежити за оновленнями в місцевих ЗМІ", – резюмував він.
Вранці у середу два поїзди Iryo та Renfe зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.
Залізничне сполучення між Мадридом та Андалусією було тимчасово призупинено, а на станції Аточа та в Севільї відкрито центри підтримки сімей.
Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.
За останніми даними, жертвами аварії стали 68 осіб.