Серед постраждалих у зіткненні поїздів Іспанії є громадяни США

Внаслідок зіткнення двох поїздів в іспанській провінції Толедо постраждали кілька громадян США.

Про це у коментарі телеканалу CNN розповіли у Держдепартаменті США, повідомляє "Європейська правда".

Представник американського зовнішньополітичного відомства не надав конкретних даних щодо кількості американців, які постраждали в результаті смертельної залізничної аварії, що сталася в середу і забрала життя щонайменше 68 осіб.

"Ми можемо підтвердити, що кілька громадян США отримали поранення, і продовжуємо співпрацювати з місцевою владою, щоб встановити особи всіх американців, які потрапили в аварію, та надати їм консульську допомогу", – зазначив речник Держдепу.

Речник додав, що американці, які потребують консульської допомоги або переймаються долею своїх близьких у Іспанії, можуть звертатися до Державного департаменту цілодобово.

"Ми закликаємо громадян США, які перебувають у цьому районі, повідомити своїм близьким про те, що вони в безпеці, та стежити за оновленнями в місцевих ЗМІ", – резюмував він.

Вранці у середу два поїзди Iryo та Renfe зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.

Залізничне сполучення між Мадридом та Андалусією було тимчасово призупинено, а на станції Аточа та в Севільї відкрито центри підтримки сімей.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.

За останніми даними, жертвами аварії стали 68 осіб.