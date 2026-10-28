Среди пострадавших в столкновении поездов в Испании есть граждане США

В результате столкновения двух поездов в испанской провинции Толедо пострадали несколько граждан США.

Об этом в комментарии телеканалу CNN сообщили в Госдепартаменте США, передает "Европейская правда".

Представитель американского внешнеполитического ведомства не предоставил конкретных данных о количестве американцев, пострадавших в результате смертельной железнодорожной аварии, произошедшей в среду и унесшей жизни по меньшей мере 68 человек.

"Мы можем подтвердить, что несколько граждан США получили ранения, и продолжаем сотрудничать с местными властями, чтобы установить личности всех американцев, попавших в аварию, и оказать им консульскую помощь", – отметил представитель Госдепа.

Пресс-секретарь добавил, что американцы, нуждающиеся в консульской помощи или обеспокоенные судьбой своих близких в Испании, могут обращаться в Государственный департамент круглосуточно.

"Мы призываем граждан США, находящихся в этом районе, сообщить своим близким о том, что они в безопасности, и следить за обновлениями в местных СМИ", – резюмировал он.

Утром в среду два поезда Iryo и Renfe столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек.

Железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией было временно приостановлено, а на станции Аточа и в Севилье открыты центры поддержки семей.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

По последним данным, жертвами аварии стали 68 человек.