Ердоган сказав Трампу про готовність долучитися до відновлення дипломатії між Україною та РФ

Лідери Туреччини та США – Реджеп Таїп Ердоган і Дональд Трамп – провели телефонну розмову, у якій Ердоган заявив Трампу про готовність долучитися до відновлення "дипломатичного процесу між Україною та Росією".

Про це повідомив офіс Ердогана у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У розмові лідери країн обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та США, а також регіональні та глобальні події.

Зокрема Ердоган наголосив, що Туреччина готова долучитися до зусиль, "спрямованих на відновлення дипломатичного процесу між Україною та Росією, а також на припинення війни в рамках цього процесу".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розраховує, що тристороння зустріч Україна-США-Росія відбудеться між 6 і 10 листопада.

Український президент заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі – і додав, що проведення запланованої на початок листопада тристоронньої зустрічі технічних команд України, Росії та США залежить від американської сторони.