Эрдоган сообщил Трампу о готовности присоединиться к возобновлению дипломатии между Украиной и РФ

Лидеры Турции и США – Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп – провели телефонный разговор, в ходе которого Эрдоган заявил Трампу о готовности присоединиться к возобновлению "дипломатического процесса между Украиной и Россией".

Об этом сообщил офис Эрдогана в социальной сети X, передает "Европейская правда".

В ходе беседы лидеры стран обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные события.

В частности, Эрдоган подчеркнул, что Турция готова присоединиться к усилиям, "направленным на возобновление дипломатического процесса между Украиной и Россией, а также на прекращение войны в рамках этого процесса".

Напомним, президент Владимир Зеленский рассчитывает, что трехсторонняя встреча Украина-США-Россия состоится между 6 и 10 ноября.

Украинский президент заявил, что после беседы европейских лидеров с главой Кремля есть ощущение, что Россия серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби – и добавил, что проведение запланированной на начало ноября трехсторонней встречи технических команд Украины, России и США зависит от американской стороны.