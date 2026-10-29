В Албанії на тлі заворушень на протестах запровадили штрафи на понад $6 тисяч

Албанія запровадила штрафи у розмірі понад $6 тисяч для демонстрантів, що беруть участь у протестах, які переростають у насильство, навіть якщо самі демонстранти не вчиняли насильницьких дій.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Столиця країни, Тирана, вже кілька місяців потерпає від антиурядових протестів, які останніми днями переросли у запеклі сутички між силами безпеки та протестувальниками.

У середу, 28 жовтня, уряд прем’єр-міністра Еді Рами ухвалив законодавчі заходи, що передбачають штрафи до 500 тисяч леків ($6130) для "будь-кого, хто вирішить залишатися в натовпі", який вчиняє акти насильства або мародерства в громадських місцях, або "приховує свою особу".

Зазначається, що середня заробітна плата до оподаткування в Албанії становить $1026 на місяць.

Поліція також отримала повноваження тимчасово обмежувати зібрання в певних районах, зокрема поблизу навчальних, медичних та урядових установ, якщо існує ризик насильства.

Ці заходи також передбачають санкції за підбурювання до насильства в інтернеті та компенсацію малим підприємствам, які зазнали збитків під час протестів.

Заходи набирають чинності негайно, але для того, щоб залишитися в силі, їх має затвердити парламент протягом 45 днів.

Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, протестувальники заполонили вулиці албанської Тирани. Вони зібралися перед Міністерством освіти, а потім рушили до офісу прем'єр-міністра Албанії Еді Рами.

15 жовтня стало відомо, що офіс Коледжу Європи в Тирані постраждав від ескалації студентських протестів, що охопили столицю Албанії.

А прем’єр-міністр Албанії заявив, що не збирається йти у відставку попри масштабні протести студентів.