В Албании на фоне беспорядков во время протестов ввели штрафы на сумму свыше 6 тысяч долларов

Албания ввела штрафы в размере более 6 тысяч долларов для демонстрантов, участвующих в протестах, перерастающих в насилие, даже если сами демонстранты не совершали насильственных действий.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Столица страны, Тирана, уже несколько месяцев страдает от антиправительственных протестов, которые в последние дни переросли в ожесточённые столкновения между силами безопасности и протестующими.

В среду, 28 октября, правительство премьер-министра Эди Рамы приняло законодательные меры, предусматривающие штрафы до 500 тысяч леков ($6130) для "любого, кто решит оставаться в толпе", совершающей акты насилия или мародерства в общественных местах, либо "скрывающего свою личность".

Отмечается, что средняя заработная плата до налогообложения в Албании составляет $1026 в месяц.

Полиция также получила полномочия временно ограничивать собрания в определенных районах, в частности вблизи учебных, медицинских и правительственных учреждений, если существует риск насилия.

Эти меры также предусматривают санкции за подстрекательство к насилию в интернете и компенсацию малым предприятиям, понесшим убытки во время протестов.

Меры вступают в силу немедленно, но для того, чтобы остаться в силе, их должен утвердить парламент в течение 45 дней.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, протестующие заполнили улицы албанской Тираны. Протестующие собрались перед Министерством образования, а затем двинулись к офису премьер-министра Албании Эди Рамы.

15 октября стало известно, что офис Колледжа Европы в Тиране стал жертвой эскалации студенческих протестов, охвативших столицу Албании.

А премьер-министр Албании заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на масштабные протесты студентов.