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В Іспанії машиністи поїздів влаштували страйк на тлі катастрофи в Толедо

Новини — Четвер, 29 жовтня 2026, 08:21 — Ольга Романська

Через кілька годин після серйозної залізничної аварії на швидкісній лінії Мадрид-Севілья, поблизу Урди в Толедо, іспанська залізнична мережа зіткнулася з новим днем ​​напруженості цього четверга через страйк, оголошений машиністами поїздів Renfe.

Про це пише RTVE, інформує "Європейська правда".

Іспанська профспілка машиністів та помічників залізниці Semaf не скасувала 24-годинний страйк, запланований на четвер, 29 жовтня, у всіх компаніях групи Renfe. Профспілка висловила співчуття жертвам та їхнім родинам і заявила, що вся структура глибоко засмучена тим, що сталося. Та, незважаючи на наслідки аварії, профспілка продовжила заклик до 24-годинного страйку, запланованого з 00:01 до 23:59 у четвер, 29 жовтня.

Організація стверджує, що страйк є прямою відповіддю на вимоги, пов'язані з безпекою залізниць та виконанням зобов'язань, взятих на себе державними установами та компаніями в цьому секторі після попередніх інцидентів. Очікується, що у страйку візьмуть участь приблизно 6000 співробітників групи Renfe.

Компанія рекомендує не подорожувати поїздом у четвер, якщо в цьому немає абсолютної необхідності.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації. 

За останніми даними, жертвами аварії стали 68 осіб.

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Іспанія
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