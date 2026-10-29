В Испании машинисты поездов устроили забастовку на фоне катастрофы в Толедо

Через несколько часов после серьезной железнодорожной аварии на скоростной линии Мадрид-Севилья, недалеко от Урды в Толедо, испанская железнодорожная сеть столкнулась с новым напряженным днем в этот четверг из-за забастовки, объявленной машинистами поездов Renfe.

Об этом пишет RTVE, сообщает "Европейская правда".

Испанский профсоюз машинистов и помощников железнодорожного транспорта Semaf не отменил 24-часовую забастовку, запланированную на четверг, 29 октября, во всех компаниях группы Renfe. Профсоюз выразил соболезнования жертвам и их семьям и заявил, что вся организация глубоко опечалена случившемся. Однако, несмотря на последствия аварии, профсоюз сохранил призыв к 24-часовой забастовке, запланированной с 00:01 до 23:59 в четверг, 29 октября.

Организация утверждает, что забастовка является прямым ответом на требования, связанные с безопасностью железных дорог и выполнением обязательств, взятых на себя государственными учреждениями и компаниями в этом секторе после предыдущих инцидентов. Ожидается, что в забастовке примут участие около 6000 сотрудников группы Renfe.

Компания рекомендует не путешествовать на поезде в четверг, если в этом нет абсолютной необходимости.

Напомним, утром 28 октября два поезда столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

По последним данным, жертвами аварии стали 68 человек.