Прем’єр Норвегії попросив Financial Times виправити статтю про розмову з Путіним

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре попросив у Financial Times виправити статтю про розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це він сказав у інтерв’ю TV 2, передає "Європейська правда".

У вівторок, 27 жовтня, Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб провели телефонну розмову з Путіним. Метою цієї розмови, за їхніми словами, було вивчити можливості деескалації та налагодити європейський канал для діалогу.

Втім, Financial Times опублікувала матеріал, у якому зазначила, що під час розмови очільник Кремля майже весь час розповідав про "історичні першопричини конфлікту" з Україною.

Водночас Стьоре категорично заперечує ці твердження.

"Це неправда. І ми попросили Financial Times виправити цю інформацію, оскільки вона не відповідає дійсності", – заявив прем’єр Норвегії.

За його словами, Путін попросив викласти свою версію поточної ситуації й в цьому контексті оглянув історію з 2014 року до сьогодення.

"Тож твердження, що він читав лекцію зі слов’янської історії, просто не відповідає дійсності", – наголосив Стьоре.

Він також відкинув твердження, що Путін домінував у розмові за тривалістю.

"У нас було півтори години. Звісно, був перекладач, тож частина часу йшла на переклад. Тому я вважаю, що час розподілився досить рівномірно. Ми, ймовірно, витратили приблизно однакову кількість часу. Але це було також тому, що ми виклали свої позиції, щодо яких просили відгуку", – сказав він.

За даними VG, яке зв’язалося з Financial Times, газета заявляє, що не вноситиме жодних змін.

"Ми відстоюємо нашу журналістику", – повідомив речник.

Зазначається, що газета не бажає надалі коментувати цю справу, а також не буде роз’яснювати джерела своєї інформації.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі – і додав, що проведення запланованої на початок листопада тристоронньої зустрічі технічних команд України, Росії та США залежить від американської сторони.

Головна речниця Європейської комісії Паула Піньо заявила, що Єврокомісія була заздалегідь поінформована про цю телефонну розмову.