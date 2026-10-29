Премьер Норвегии попросил Financial Times исправить статью о беседе с Путиным

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре попросил Financial Times исправить статью о беседе с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью TV 2, передает "Европейская правда".

Во вторник, 27 октября, Стёре и президент Финляндии Александр Стубб провели телефонный разговор с Путиным. Целью беседы, по их словам, было изучить возможности деэскалации и наладить европейский канал для диалога.

Впрочем, Financial Times опубликовала материал, в котором отметила, что во время разговора глава Кремля почти всё время рассказывал об "исторических первопричинах конфликта" с Украиной.

В то же время Стёре категорически опровергает эти утверждения.

"Это неправда. И мы попросили Financial Times исправить эту информацию, поскольку она не соответствует действительности", – заявил премьер Норвегии.

По его словам, Путин попросил изложить свою версию текущей ситуации и в этом контексте проанализировал ситуацию с 2014 года по настоящее время.

"Поэтому утверждение, что он читал лекцию по славянской истории, просто не соответствует действительности", – подчеркнул Стёре.

Он также отверг утверждение, что Путин доминировал в разговоре по продолжительности.

"У нас было полтора часа. Конечно, был переводчик, поэтому часть времени уходила на перевод. Поэтому я считаю, что время распределилось довольно равномерно. Мы, вероятно, потратили примерно одинаковое количество времени. Но это было также потому, что мы изложили свои позиции, по поводу которых просили отзыва", – сказал он.

По данным издания VG, с которым связалась Financial Times, газета заявляет, что не будет вносить никаких изменений.

"Мы отстаиваем нашу журналистику", – сообщил пресс-секретарь.

Отмечается, что газета не желает далее комментировать это дело, а также не будет раскрывать источники своей информации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после разговора европейских лидеров с главой Кремля есть ощущение, что Россия серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби – и добавил, что проведение запланированной на начало ноября трехсторонней встречи технических команд Украины, России и США зависит от американской стороны.

Главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо заявила, что Еврокомиссия была заранее проинформирована об этом телефонном разговоре.