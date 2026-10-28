У Єврокомісії прокоментували розмову Стуба, Стьоре та Путіна

Європейська комісія була заздалегідь поінформована про телефонну розмову президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з володарем Кремля Владіміром Путіним, що відбулася 27 жовтня.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо у середу, 28 жовтня.

У Єврокомісії знали про запланований контакт двох північноєвропейських лідерів із російським правителем.

"Так, нас повідомили до дзвінка", – заявила Піньо.

Вона уточнила, що розмова Стубба і Стьоре з Путіним відбулася на двосторонній основі та стала продовженням зустрічі в Осло 20 жовтня.

"Що тут справді важливо – зберігати єдине послання під час будь-яких розмов із президентом Путіним", – наголосила речниця.

Водночас вона зазначила, що позиція Єврокомісії щодо готовності Росії до мирних переговорів залишається незмінною: "На жаль, ми не бачимо особливої готовності самого президента Путіна брати участь у таких обговореннях".

Щодо можливої участі представників Європи в майбутніх переговорах щодо України в Абу-Дабі Піньо заявила, що наразі "ми не маємо додаткової інформації, якою могли б поділитися".

Як повідомляла "Європейська правда", 27 жовтня президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Український президент Володимир Зеленський заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі – і додав, що проведення запланованої на початок листопада тристоронньої зустрічі технічних команд України, Росії та США залежить від американської сторони.

ЗМІ писали, що під час телефонної розмови з президентом Фінляндії і прем'єр-міністром Норвегії очільник Кремля майже весь час розповідав про "історичні першопричини конфлікту" з Україною.