ВР закликала міжнародні інституції не визнавати вибори в РФ

У четвер, 29 жовтня, Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №16091 про звернення до міжнародних інституцій із закликом не визнавати "вибори" до Держдуми РФ, що пройшли у вересні.

Про це йдеться у картці проєкту постанови, повідомляє "Європейська правда".

Йдеться про звернення ВР до ООН, Європарламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ, глав держав, парламентів та урядів держав світу, щодо невизнання "виборів" у РФ.

Окремо у зверненні виділяють незаконне проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України, адже такі дії порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

"Верховна Рада України закликає… не визнавати результати "виборів" до Державної думи Російської Федерації дев’ятого скликання як такі, що сформували легітимний демократичний представницький орган, та не вчиняти дій, які можуть створювати протилежне враження; не визнавати будь-яких результатів голосування, проведеного Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях України, а також будь-яких мандатів, рішень чи інших наслідків такого голосування", – йдеться у зверненні депутатів.

Проєкт постанови зареєстрували ще 21 вересня, але лише 26 жовтня його схвалив комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вибори до Держдуми РФ пройшли 18-20 вересня.

Нагадаємо, Рада ЄС внесла до санкційного списку 77 осіб у зв’язку з незаконними "виборами" до Державної думи Росії на тимчасово окупованих територіях України.

Також уряд Німеччини назвав ці триденні вибори "інсценованою подією". А глава МЗС Естонії назвав вибори до Держдуми політичним спектаклем.