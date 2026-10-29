Верховная Рада призвала международные организации не признавать выборы в РФ

В четверг, 29 октября, Верховная Рада проголосовала за проект постановления №16091 об обращении к международным организациям с призывом не признавать "выборы" в Госдуму РФ, состоявшиеся в сентябре.

Об этом говорится в описании проекта постановления, сообщает "Европейская правда".

Речь идет об обращении ВР к ООН, Европарламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ, главам государств, парламентам и правительствам стран мира относительно непризнания "выборов" в РФ.

Отдельно в обращении подчеркивается незаконное проведение Россией так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины, поскольку такие действия нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Верховная Рада Украины призывает… не признавать результаты "выборов" в Государственную Думу Российской Федерации девятого созыва как сформировавшие легитимный демократический представительный орган и не предпринимать действий, которые могут создавать противоположное впечатление; не признавать какие-либо результаты голосования, проведенного Российской Федерацией на временно оккупированных территориях Украины, а также какие-либо мандаты, решения или иные последствия такого голосования", – говорится в обращении депутатов.

Проект постановления был зарегистрирован еще 21 сентября, но только 26 октября его одобрил комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Выборы в Госдуму РФ прошли 18–20 сентября.

Напомним, Совет ЕС внес в санкционный список 77 человек в связи с незаконными "выборами" в Государственную думу России на временно оккупированных территориях Украины.

Также правительство Германии назвало эти трехдневные выборы "инсценировкой". А глава МИД Эстонии назвал выборы в Госдуму политическим спектаклем.