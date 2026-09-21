Глава МЗС Естонії про вибори до Держдуми: політичний спектакль

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна розкритикував вибори до російської Державної думи, назвавши їх "політичним спектаклем".

Про це естонський міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Тсахкна, єдина мета цих виборів – ще більше закріпити режим кремлівського правителя Владіміра Путіна.

"Ми повинні називати ці так звані вибори до Державної думи тим, чим вони є насправді: політичним спектаклем, покликаним закріпити владу Владіміра Путіна. Напередодні голосування Кремль систематично усував справжню опозицію за допомогою залякувань, обмежувальних вимог до реєстрації, адміністративного тиску та кримінальних переслідувань", – наголосив він.

Як приклад глава естонського МЗС навів недопуск до виборів партії "Яблуко".

"Відсутність надійного міжнародного спостереження лише підкріплює висновок, що весь цей процес є ще одним інструментом для продовження панування Путіна", – додав Тсахкна.

Він також підкреслив, що Естонія рішуче засуджує проведення цих так званих виборів на українських територіях, незаконно окупованих Росією.

"Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, щоб забезпечити чітку та скоординовану реакцію на це грубе порушення суверенітету та територіальної цілісності України", – резюмував він.

Як відомо, у Росії та на окупованих нею територіях України з 18 по 20 вересня проходили парламентські "вибори". Міжнародні спостерігачі повідомляли про численні порушення під час виборчого процесу в країні-агресорці.

Швейцарія засудила російські "вибори" на окупованих територіях України.

Уряд Німеччини назвав ці триденні вибори "інсценованою подією".

А глава європейської дипломатії Кая Каллас пропонує санкції проти осіб, які сприяли проведенню виборів до російської Держдуми на окупованих територіях України.