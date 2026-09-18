Німецький уряд назвав інсценованими російські парламентські вибори

У Росії проходять перші парламентські вибори з часу початку загарбницької війни проти України в лютому 2022 року – уряд Німеччини вважає ці триденні вибори інсценованою подією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За словами речника МЗС Німеччини, йдеться про інсценований виборчий ритуал.

"На жаль, я вважаю, що нам доведеться знову готуватися до результатів інсценованого виборчого ритуалу, які ми потім муситимемо обговорювати наступного тижня", – заявив речник Міністерства закордонних справ.

Окрім партії Владіміра Путіна "Єдина Росія", до участі допускаються лише політсили, лояльні до Кремля. Опозиційну партію "Яблуко" було виключено з виборів.

Голосування також відбувається на окупованих Росією територіях України.

Швейцарія раніше засудила організацію Росією голосування на російських виборах на окупованих територіях України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна перед виборами до Держдуми РФ заявив, що цей процес не можна сприймати як реальне волевиявлення російських громадян.