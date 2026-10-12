ЄС запровадив санкції через "вибори" до Держдуми РФ на окупованих територіях України

Рада ЄС внесла до санкційного списку 77 осіб у зв’язку з незаконними "виборами" до Державної думи Росії на тимчасово окупованих територіях України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Рада ухвалила рішення про введення обмежувальних заходів щодо 77 осіб, які брали участь у незаконних так званих "виборах" до Державної думи Росії у вересні 2026 року на територіях України, які Росія тимчасово та незаконно окупувала.

Європейський Союз однозначно засудив організацію цих так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, що є порушенням українського та міжнародного права, зокрема Статуту ООН, і підриває незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

До списку, узгодженого у понеділок, увійшли 74 кандидати, які балотувалися від різних партій у так званій "Донецькій народній республіці", так званій "Луганській народній республіці", Запорізькій та Херсонській областях, а також у так званій "Республіці Крим та місті Севастополь". Беручи участь у "виборах" до Державної думи, ці особи активно сприяли спробам легітимізувати агресивну війну Росії проти України та підтримці незаконної окупації Росією територій України.

З тих самих причин Рада ЄС ввела обмежувальні заходи щодо трьох членів Центральної виборчої комісії Російської Федерації за організацію фальшивих виборів.

Особи, включені до списку, підпадають під заборону на в’їзд, яка забороняє їм в’їжджати на територію ЄС або проїжджати транзитом через неї, а також під заморожування активів. Крім того, громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси.

Відповідні правові акти опубліковано в Офіційному віснику Європейського Союзу.

Також міністри закордонних справ ЄС у понеділок схвалили розширення санкційних списків на майже 1600 нових імен.

Як повідомлялося, 12 жовтня Рада ЄС також обговорить можливість обмежити пересування російських дипломатів між державами ЄС, аж до повної заборони виїзду за межі країни, в якій вони акредитовані.

Також ЄС ще з літа обговорює обмеження видачі віз тим, хто воював в Україні на боці РФ. У 21-й пакет санкції ЄС вніс механізм для заборони віз російським військовим, але сама заборона ще не набула чинності.