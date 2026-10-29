Прем'єр Іспанії пообіцяв посилити заходи безпеки після залізничної катастрофи
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд працює над запобіганням подальших катастроф після смертоносної трагедії на швидкісній залізничній лінії Мадрид-Севілья, поблизу Урди в Толедо.
Про це він сказав під час візиту в Толедо у четвер, 29 жовтня, цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".
Санчес заявив, що уряд Іспанії працює над з’ясуванням причин катастрофи, внаслідок якої загинули 68 людей.
"Усі державні інституції – від найменшого муніципалітету до уряду Іспанії – працюють цілодобово не лише для того, щоб надати відповіді родинам загиблих, але, звісно, також для з’ясування кожної найдрібнішої деталі цієї трагедії та посилення заходів безпеки, щоб таке більше не повторилося", – сказав він.
Також прем’єр Іспанії зазначив, що уряд посилює процедури безпеки та охорони на залізниці.
Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.
Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.
За останніми даними, жертвами аварії стали 68 осіб.