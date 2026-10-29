Укр Рус Eng

Прем'єр Іспанії пообіцяв посилити заходи безпеки після залізничної катастрофи

Новини — Четвер, 29 жовтня 2026, 12:53 — Уляна Кричковська-Богданова

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд працює над запобіганням подальших катастроф після смертоносної трагедії на швидкісній залізничній лінії Мадрид-Севілья, поблизу Урди в Толедо.

Про це він сказав під час візиту в Толедо у четвер, 29 жовтня, цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Санчес заявив, що уряд Іспанії працює над з’ясуванням причин катастрофи, внаслідок якої загинули 68 людей.

"Усі державні інституції – від найменшого муніципалітету до уряду Іспанії – працюють цілодобово не лише для того, щоб надати відповіді родинам загиблих, але, звісно, також для з’ясування кожної найдрібнішої деталі цієї трагедії та посилення заходів безпеки, щоб таке більше не повторилося", – сказав він.

Також прем’єр Іспанії зазначив, що уряд посилює процедури безпеки та охорони на залізниці.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації. 

За останніми даними, жертвами аварії стали 68 осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія інциденти
Реклама: